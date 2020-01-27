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Mağusa Devlet Hastanesi'nin yeni Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu

27 Ocak 2020 Pazartesi 09:35
Mağusa Devlet Hastanesi'nin yeni Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu

Mağusa Devlet Hastanesi'nin yeni Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu oldu.

Kalfaoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Doktor arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte halkımızın da desteği ile güçlü, güvenli, temiz ve iyi hizmet veren bir hastaneyi Mağusa’ya kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi

Açıklama şöyle:

 23 Ocak 2020 tarihinden itibaren; Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılan sınav sonucunda başarılı olarak , Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi olarak yeni görevime başlamış bulunmaktayım. Hastanede verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hotelcilik hizmetlerini geliştirmek, tanı ve tadavide hastanemizi güçlendirmek, yeni bölümler açarak hastaneyi 3. basamak sağlık hizmeti verebilecek donanım ve yeteneğe kavuşturmak için ekibimle beraber çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Doktor arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte halkımızın da desteği ile güçlü, güvenli, temiz ve iyi hizmet veren bir hastaneyi Mağusa’ya kazandırmak için elimizden geleni yapacağız.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kalfaoğlu
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Memo 2020-01-27 10:04:04

Demeki bahsedilen akraba Mustafa bey miydi bu

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ali 2020-01-27 11:12:52

isabetli olmuş doğru bir karar

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