Mağusa Drift’le coştu

Yakın Doğu Üniversitesi ile Near East Bank’ın ana sponsorluğunda ve Vodafone Telsim’in iletişim sponsorluğunda organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası üçüncü yarışı Pazar günü Mağusa Tır Parkı’nda yapıldı. Sporcuların ve seyircilerin en beğendiği pistlerden olan Mağusa’da sezonun en hızlı yarışı binlerce seyirci tarafından takip edildi. Burç Tuncer’in sunumu ve Gelengül Production’ın 4 kamera ile çektiği görüntülerin Led Mobil ekranından da canlı ve tekrar görüntüleriyle yayınlandığı organizasyon Pro ve Semi-Pro kategori olmak üzere 16 yarışçının mücadelesine sahne oldu. Oldukça zorlu bir pistte yapılan yarışın sıralamalarında Pro kategoride ilk sırada 82 puanla İzer Özvurulmuş yer alırken Semi-Pro kategoride 83 puanla 15 yaşındaki yarışçı Altan Çocuk yer aldı.

Pro’da kazanan Özvurulmuş oldu

Pro kategoride yakın mücadeleler nefes kesti. Çeyrek final ve yarı finalin ardından finalistler İzer Özvurulmuş ve Oktay Erülkü oldu. Sıralamalarda da en iyi puanı alan Özvurulmuş ilk kez yarış birinciliği almayı başardı. 20 yaşındaki Oktay Erülkü ise bir önceki yarışta az farkla kaçırdığı finale bu kez çıkmayı başardı fakat finalde ikinci oldu. bu kez finali az farkla kaçıran Oktay’ın ikizi Celal Erülkü oldu. Celal üçüncülük yarışında son şampiyon Enver Haskasap’a geçilerek dördüncü oldu. Haskasap ise bu kez üçüncü olarak podyuma çıktı. Yarış öncesi şampiyonada lider olan Akay Akbil mekanik arıza yaşadığı yarışta çeyrek finalde elenirken, NEU Drift Team’in güçlü isimleri Ahmet Öksüzoğluları ve Bekir Özsusuzlu da çeyrek finalde elenen isimler oldu. Geçen yarışın Yarı Finalisti Yusum Acemoğlu’da çeyrek finalde yarışa veda etti.

Özteknik Semi-Pro’da yine kazandı

Çekişmeli geçen çeyrek final ve yarı finallerin ardından Erol Özteknik finalde Buğra Döveç ile eşleşti. Sezonun ikinci yarışında olduğu gibi birinci olmayı başaran Özteknik olurken Döveç ikinci, az farkla finali kaçıran isimlerden Altan Çocuk üçüncü, Derviz Rıza dördüncü oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKOK başkanı Zeki Topcu ve Döveç Construction direktörlerinden Burçin Döveç takdim etti.