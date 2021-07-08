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Mağusa Gençlik Birliği Başkanlığına Ardıç Taşçıoğlu Seçildi

 Mağusa Gençlik Birliği 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi, Birlik Başkanlığına Ardıç Taşçıoğlu seçildi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:17
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Mağusa Gençlik Birliği Başkanlığına Ardıç Taşçıoğlu Seçildi

Mağusa Gençlik Birliği’nden verilen bilgiye göre, önceki gün Buğday Cafe’de gerçekleştirilen genel kurulda görev dağılımı yapıldı.

Birlik Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Başkan Yardımcısı: Fatma Dalokay, Genel Sekreter: Oğuz Ufuk Haksever, Sayman: Hasan Alp Tuncay, Sosyal Destek Sekreteri: Buse Özkan, Etkinlik Sekreteri: Nesrin Yüceulaş, Tanıtım ve İşbirliği Sekreteri: Süleyman Rebge, Dış İlişkiler Sekreteri: Ali Furkan Çetiner, Eğitim Sekreteri: İrem Oben, Örgütlenme Sekreteri: İzel Üngör, Üyelikler Sekreteri: Berke Dağlı, Projeler Sekreteri: Beste Cansever, Komiteler Sekreteri: Ceyhun Bakkaloğlu, Sosyal Medya Sekreteri: Gülten İnan, Yedek Üye: Tibet Aylanç, Yedek Üye: Aysel Erkanlı, Yedek Üye: Görkem Akilhoca.”

Denetleme Kurulu ise şöyle:

“Başkan: Eren Aktaş, Üye: Aslıhan Çağın, Üye: Mert Çaltin, Yedek Üye: Erol Kavaz, Yedek Üye: Ayten Çelebi.”

Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

“Başkan: Halilcan Okutan, üye: Aslı Özbayrak, üye: Faruk Sertbay, Yedek Üye: Gamze Gül, Yedek Üye.: Can Kaptanoğlu.”

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