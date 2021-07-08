Mağusa Gençlik Birliği Başkanlığına Ardıç Taşçıoğlu Seçildi

Mağusa Gençlik Birliği’nden verilen bilgiye göre, önceki gün Buğday Cafe’de gerçekleştirilen genel kurulda görev dağılımı yapıldı.
Birlik Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
“Başkan Yardımcısı: Fatma Dalokay, Genel Sekreter: Oğuz Ufuk Haksever, Sayman: Hasan Alp Tuncay, Sosyal Destek Sekreteri: Buse Özkan, Etkinlik Sekreteri: Nesrin Yüceulaş, Tanıtım ve İşbirliği Sekreteri: Süleyman Rebge, Dış İlişkiler Sekreteri: Ali Furkan Çetiner, Eğitim Sekreteri: İrem Oben, Örgütlenme Sekreteri: İzel Üngör, Üyelikler Sekreteri: Berke Dağlı, Projeler Sekreteri: Beste Cansever, Komiteler Sekreteri: Ceyhun Bakkaloğlu, Sosyal Medya Sekreteri: Gülten İnan, Yedek Üye: Tibet Aylanç, Yedek Üye: Aysel Erkanlı, Yedek Üye: Görkem Akilhoca.”
Denetleme Kurulu ise şöyle:
“Başkan: Eren Aktaş, Üye: Aslıhan Çağın, Üye: Mert Çaltin, Yedek Üye: Erol Kavaz, Yedek Üye: Ayten Çelebi.”
Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
“Başkan: Halilcan Okutan, üye: Aslı Özbayrak, üye: Faruk Sertbay, Yedek Üye: Gamze Gül, Yedek Üye.: Can Kaptanoğlu.”