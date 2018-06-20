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Mağusa İnisiyatifi ve Mağusa Kentimiz’den Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’na tepki…

Mağusa İnisiyatifi ve Mağusa Kentimiz adlı sivil toplum örgütleri, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’taki tüm yabancı misyonlara ve uluslararası örgütlere sözlü nota göndererek KKTC’deki tarihi alanların ziyaret edilmemesini istemesini protesto etti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:32
Mağusa İnisiyatifi ve Mağusa Kentimiz’den Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’na tepki…

ağusa İnisiyatifi ve Mağusa Kentimiz adlı sivil toplum örgütleri, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’taki tüm yabancı misyonlara ve uluslararası örgütlere sözlü nota göndererek KKTC’deki tarihi alanların ziyaret edilmemesini istemesini protesto etti.

İki örgüt, Akkule’deki açılış nedeniyle dün, Kıbrıs’ın ortak kültürel mirasını din, dil, ırk ayırımı yapmaksızın sahiplenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve paylaştıklarını vurgulayarak, bu etkinliğe katılımın Rum Dışişleri Bakanlığı’nın ortak kültürel mirasa ulaşımı engellemeye yönelik girişimlerine ciddi bir yanıt olduğunu kaydetti.

İki örgüt, Akkule Burcu’nun konzervasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanması nedeniyle dün akşam düzenlenen açılışa katılan halka, Ada’da görev yapan ve geceye destek veren yabancı misyon şefleri ve büyükelçilerine, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a ve projeye katkı koyan Kültürel Miras Teknik Komitesi ekibine, UNDP ile AB temsilcilerine teşekkür etti.

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Mağusa İnisiyatifi ve Mağusa Kentimiz (Famagusta Our City) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ada’nın ortak kültürel mirasının on binlerce yıllık ortak geçmişin ta kendisi olduğu belirtilerek, bunun Kıbrıs’ın her iki kesiminde yaşayan insanları birleştirecek bir öğe olduğu, iş birliğine ve barışa katkı yapacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Tam da bu süreçte Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ülkemizde başlayan ortak kültürel mirasımıza sahip çıkma, toplumlararası diyalog, ortak bilinç ve ortak vatan olgusunu baltalama yönünde girişimlerine tanık oluyoruz.

Tekrardan etnik ayrımcılığa prim verircesine adayı Kuzey/Güney olarak bölmeye, adanın bölünmüşlüğüne destek verircesine ortak kültürel mirasımıza ulaşımı engellemeye yönelik girişimlerini protesto ediyor ve akşamki katılımı bu girişimlere ciddi bir yanıt olarak değerlendiriyoruz.”

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