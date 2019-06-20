Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Mağusa İnisiyatifi’nden "Maraş" açıklaması

Okan Dağlı, Mağusa İnisiyatifi adına yaptığı yazılı açıklama yaptı

20 Haziran 2019 Perşembe 15:18
Mağusa İnisiyatifi’nden "Maraş" açıklaması

Mağusa İnisiyatifi’nden Okan Dağlı, Maraş’ta envanter çalışması yapılmasını önemsediklerini belirterek, atılacak hiçbir adımın ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile çelişmemesi gerektiğini kaydetti.

Okan Dağlı, Mağusa İnisiyatifi adına yaptığı yazılı açıklamada, Maraş’ın açılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dağlı, “Mağusa İnisiyatifi, Maraş konusunun sadece mülkiyet ile ilgili bir sorun değil, aynı zamanda insani bir sorun olduğunun da bilincindedir” ifadelerini kullandı.

Mağusa İnisiyatifi’nin Kıbrıs’ta çözüm için Güven Yaratıcı Önlemlerin yoğunlaştırılmasına taraf olduğunu kaydeden Dağlı, “Maraş’ın iki toplumun kabul edeceği biçimde yerleşime açılmasını, kapalı bölgede bulunan mülklerin yasal sahiplerinin haklarına saygı duyulmasını ve Birleşmiş Milletler veya iki toplumun dahil olacağı bir komitenin gözetiminde geniş Mağusa bölgesinin birleşik tek bir kent haline gelmesini savunmaktadır. Maraş’ın imar ve iskana KKTC kontrolünde açılmasının ise toplumlararası ilişkilere zarar vereceğine ve ülkenin geleceğini tehlikeye atacağına inanmaktadır” dedi.

Dağlı şöyle devam etti:

“Bakanlar Kurulu sırasında Kudret Özersay tarafından yapılan açıklama ve yerel basından edindiğimiz bilgiler ışığında, mevcut Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci; Kuzey Kıbrıs yetkili mercilerini ‘Kapalı Maraş’ta envanter çalışmasına yönelik bir girişimde bulunma’ kararı almaya itmiştir. Gözlemlendiği üzere, Özersay’ın BM Kararları ve Uluslararası Hukuk esaslarına bağlı kalınacağı doğrultusundaki söylemi gerekli hassasiyeti içermektedir.

Buna karşılık, sayın Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk idaresinde bir açılım ve Las Vegas söylemi, doğalgaz üzerinden çekişmelerin yaşandığı ve iki devletlilik söyleminin tavan yaptığı bir konjonktürde Maraş’ın yeniden bir koza dönüştürüldüğü ve özellikle Maraş’ın yasal sahiplerinin olumlu beklenti ve duygularını istismar edecek etik dışı bir meydan okuyuşa işaret etmektedir.”

“ATILACAK HİÇBİR ADIMIN İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ KARARI İLE ÇELİŞMEMESİ GEREKMEKTEDİR”

Uzmanların kapalı Maraş’a girmesinin Maraş’ın bir Güven Yaratıcı Adıma dönüşmesi için önemli olduğuna işaret eden Dağlı, yapılan açıklamalarda belli başlı muğlaklıklar yer aldığını savundu.

“Açılımın adanın barış içinde bir geleceğe sahip olması için aşağıdaki dört unsuru barındırması son derece önemlidir” diyen Dağlı, bu unsurları şöyle sıraladı:

“Atılacak hiçbir adımın ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile çelişmemesi gerekmektedir.

Bölgeye girecek çalışma ekibi her iki toplumu temsil etmeli ve Mağusa ve Maraş’ın bütüncül düşünülmesi yönünde halen çalışmalar yürüten uzmanlar ile birlikte dünyaca tanınmış uluslararası uzmanların da katılması ile oluşturulmalıdır.

Tamamlanacak olan envanter çalışması şeffaf ve kamuoyunun erişimine açık olmalıdır.

Özellikle mülkiyet ile ilgili hakları gasp edilenlerin fikir, düşünce ve rızaları sürecin başından itibaren dikkate alınarak, Maraş konusunda yeni hak ihlalleri yaratılmamalıdır.”

Meclis ve kabine içinde bu konudaki farklı seslerin varlığını da gözlemlediklerini belirten Dağlı, gerçekçi olmayan, mülkiyet hakları gasp edilenlerin arzularını barındırmayan ve uluslararası hukuka aykırılık barındıran söylem ve eylemlerin güven yaratmak yerine kriz yaratmaya sebep olacağını ifade etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MağusaInsiyatifiHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
maraşlı 2019-06-20 16:40:47

kendi partisi yapsaydı ayakları g..ne vura vura koşacaktı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
UBP'de Genel Sekreterlik Yarışını Ersan Saner Kazandı
UBP'de Genel Sekreterlik Yarışını Ersan Saner Kazandı
Sucuoğlu: "Çalışma yaşamı için bir genel af düşünüyoruz"
Sucuoğlu: "Çalışma yaşamı için bir genel af düşünüyoruz"
 Ulusal Birlik Partisi bugün Genel Sekreteri’ni seçiyor
 Ulusal Birlik Partisi bugün Genel Sekreteri’ni seçiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim