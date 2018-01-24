Mağusa İnsiyatifi, Lefkoşa’da Cuma düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yaptı

Mağusa İnsiyatifi, Cuma günü Lefkoşa Dereboyu’nda düzenlenecek mitinge, Kıbrıs’ta barış ve güven ortamında birlikte yaşamak isteyen herkese katılma çağrısı yaptı.

İnisiyatiften yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yurdumuzda demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin korunması için, Kıbrıs’ın özdeğerlerine ve kültürüne saygı gösterilmesi için birlikte olmak zamanıdır.

Mağusa İnsiyatifi olarak, 26 Ocak Cuma saat 15.30’da Lefkoşa Dereboyu’nda yapılacak mitinge, Kıbrıs’ta barış ve güven ortamında birlikte yaşamak isteyen herkesi çağırırız.”