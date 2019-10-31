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Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında gelinen aşama kaygı verici

31 Ekim 2019 Perşembe 16:17
Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında gelinen aşama kaygı verici

Bazı sivil toplum örgütlerinden oluşan Planlı Gelişim İnisiyatifi, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında gelinen aşamanın kaygı verici olduğunu savundu.

İnisiyatif adına açıklama yapan Merter Refikoğlu, çalışmalarda “rant çevrelerinin” çıkarlarının korunduğunun görüldüğünü ileri sürerek, “Planın son halinde, kamu yararı için yaptığımız hiçbir önerinin kaale alınmadığını üzülerek görmekteyiz. Verimli tarım toprakları üzerine bile inşaat yapacak kadar bilimden uzak bu imar planı bu şekilde kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Refikoğlu, İmar Planı’nın son şekliyle, Ülkesel Fizik Plan, yapılan çalıştaylar, halkın katılımı toplantıları ve taslak imar planı arasında büyük farklar bulunduğunu öne sürdü.

Planlı Gelişim İnisiyatifinin bazı kararlar aldığını kaydeden Refikoğlu, kararların 4 Kasım Pazartesi günü saat 14:00’te İçişleri Bakanlığı, 15:00’te Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde ayrıntılı bir şekilde açıklanacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
KaygıAŞAMAPlanMağusaHaberKıbrıs
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