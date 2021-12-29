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Mağusa Kıb-Tek şubesinde 8 çalışanın testi pozitif

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nde 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İddiaya göre, temaslılar zorla işe çağrıldı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 12:29
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Mağusa Kıb-Tek şubesinde 8 çalışanın testi pozitif
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Kıbrıs Türk Elektrik Kumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nde 8 çalışanın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan çalışan temaslılarının zorla işe çağrıldığı iddia edilirken, iddialar bir amirlik yetkilisi tarafından yalanlandı.

TEMASLILARA BİLEKLİK TAKILDI

Kıbrıs Postası’na konuşan bir yetkili, temaslılara bileklik takıldığını fakat bazı çalışanların temaslı olmamasına rağmen korkup ‘hasta raporu’ aldığını söyledi. Gerekli önlemlerin alındığı da ifade edilirken, şubenin ilaçlandığı belirtildi.

ÖZKIRAÇ: BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIKTIR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç ise Sağlık Bakanlığı’na ve kurum yetkililerinin gerekli önlemleri alması konusunda çağrı yaptı. Özkıraç “Bizim için en önemli şey sağlıktır” dedi.

Kaynak - Haber : Kıbrıs Postası

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