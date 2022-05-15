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Mağusa-Lefkoşa yolunda feci kaza!

15 Mayıs 2022 Pazar 10:26
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Mağusa-Lefkoşa yolunda feci kaza!

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, 14.05.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Düzova köy kavşağından Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyreden elektrikli motosiklet sürücüsü Gonca Atıev, yine Düzova köy kavşağından Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce dönüşe geçen Ali Rıza Özmatyatlı yönetimindeki YJ 04RLC plakalı Forktlif aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Gonca Atıev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ForktlifMotosikletKazaKKTCMağusaLEFKOŞA
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