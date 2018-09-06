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Mağusa Liman Gümrüğünde Skandal

Mağusa Limanı son iki gündür ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldı.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:10
Mağusa Liman Gümrüğünde Skandal

Mağusa Limanı’nda ülkeye bir çok malzeme ve mal getiren ithalatçılar Mağusa Gümrüğü’ndeki personel sıkıntısı nedeniyle zorluk yaşıyor. İthalatçıların malları Mağusa Gümrüğü’nde rehin kalmış durumda.

Mağusa Limanı’nda görevli gümrük personelinin ikisinin eşlerinin doğum yapması, diğer ikisinin ise izinli olması geriye kalan üç personelden ikisinin ise raporlu olması limandan ülkeye mal getiren iş insanlarının ciddi şekilde mağdur edilmesine neden oldu.

Geriye kalan tek personelin ise yeni personel olduğu ve ek mesai ücretinin düşük olması nedeniyle görev kabul etmemesi işleri daha da karıştırdı. 2 gündür büyük bir mağduriyet yaşayan ithalatçılara devlet yetkililerinin önerisi ise mallarını Lefkoşa Gümrüğü’ne taşımaları ve buradan gümrük işlemlerini yaptırması oldu. İthalatçılar yaşanan olayların skandal olduğunu ifade ederek mağdur edildiklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 06.09.2018 11:36
Anahtar Kelimeler:
GümrükMağusaLiman
Yorumlar
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Magusalı 2018-09-06 11:43:34

Bunu gümrük müdürüne sormalı. Hasta varsa izinliler çağrılmalı. Biz geçmişte öyle yapıyorduk. Olmadı görev değişikliği ile oraya başka şubeden personel aktarırdık.

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Doğru Söz 2018-09-06 11:50:27

"Lefkoşa gümrüğüneniş"! Devlet görsün gözün. No connent

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Kktc 2018-09-06 13:32:22

İşe giden yok ne bekliuordunuz.

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