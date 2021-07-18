Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği'nden anlamlı bağış

Bağış aktivitesini dördüncü yıla taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı İbrahim Genç, 'Bayramlar en çok çocuklara yakışır' düşüncesiyle destekledikleri kıyafet bağışı etkinliğinin bu yıl da başarı ile tamamlamalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.