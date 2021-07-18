Bağış aktivitesini dördüncü yıla taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı İbrahim Genç, 'Bayramlar en çok çocuklara yakışır' düşüncesiyle destekledikleri kıyafet bağışı etkinliğinin bu yıl da başarı ile tamamlamalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği'nden anlamlı bağış
Ülkemizin bağımsız ve bireysel Lions derneklerinden olan Mağusa Mesarya, Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yurdu'na kıyafet bağışı etkinliği gerçekleştirdi.
18 Temmuz 2021 Pazar 18:16
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