Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...

Mağusa'nın göbeğinde kadına şiddet

18.05.22 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da bir park alanı içerisinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ş.M ’yi vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden İ.T ayni gün tutuklandı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 14:57
2113 Okunma
Mağusa'nın göbeğinde kadına şiddet

Zanlı bugün 19.05.22 tarihinde “ciddi darp” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı getirinceye değin 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek üzere polis memuru Mehmet Şemet ’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 18.05.22 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gazimağusa’ da bir park alanı içerisinde, kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle aralarında çıkan tartışmada elleriyle vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kız arkadaşı Ş.M’ yi ciddi şekilde darp eden zanlının ayni akşam şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Zanlıya işlemiş olduğu suçla ilgili dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini belirten tanık polis, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve tanık polisin talebini değerlendiren yargıç Gülay Uğur, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 5000 T.L nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması, şartları yerine getirmemesi halinde, getirinceye değin ve her ne şartlarda olursa olsun 1 ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı ödeyinceye değin hükümsüz tutuklu olarak 1 ay süreyle merkezi ceza evine gönderildi. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HP PM’de sine-i millet kararı çıktı
HP PM’de sine-i millet kararı çıktı
Oktay, Üstel ile telefonda görüştü
Oktay, Üstel ile telefonda görüştü
Üstel: Türkiye işgalci değil, bu adaya kalıcı barışı getiren ülkedir
Üstel: Türkiye işgalci değil, bu adaya kalıcı barışı getiren ülkedir










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim