Mağusa'nın göbeğinde kadına şiddet

Zanlı bugün 19.05.22 tarihinde “ciddi darp” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı getirinceye değin 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek üzere polis memuru Mehmet Şemet ’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 18.05.22 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gazimağusa’ da bir park alanı içerisinde, kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle aralarında çıkan tartışmada elleriyle vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kız arkadaşı Ş.M’ yi ciddi şekilde darp eden zanlının ayni akşam şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Zanlıya işlemiş olduğu suçla ilgili dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini belirten tanık polis, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve tanık polisin talebini değerlendiren yargıç Gülay Uğur, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 5000 T.L nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması, şartları yerine getirmemesi halinde, getirinceye değin ve her ne şartlarda olursa olsun 1 ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı ödeyinceye değin hükümsüz tutuklu olarak 1 ay süreyle merkezi ceza evine gönderildi. (MHA)