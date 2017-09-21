Mağusa'nın simgesi kuşlar 20 farklı levhada

Avrupa Birliği finansmanıyla, Mağusa Kültür Derneği, Yeşil Mağusa Derneği ve Gazimağusa Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor Projesi"nin küçük hibeleri çerçevesinde bugün Gazimağusa genelinde 20 farklı Kıbrıs Kuşunun levhaları asıldı.

LEVHA SAYISI 20’YE ÇIKTI

Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Kültür Derneği ve Yeşil Mağusa Derneği’nin “Kıbrıs Kuşlarını Tanıtma ve Farkındalık” amacıyla yaptığı çalışmada 10 adet olan kuş levhası sayısına 10 adet daha ekleyerek kent geneline asılan kuş levhalarının sayısını 20’ye çıkardı.

Etkinliğin yapıldığı Gazimağusa Hurmalı Çembere 6, Mağusa geneline ise 20 farklı kuş levhası asıldı.

UĞRADIKLARI BÖLGELERE GÖRE ASILMASINA DİKKAT EDİLDİ

Üzerlerinde kuşların Türkçe, Latince ve İngilizce isimleri olan levhaların asılması çalışmasında ise, her kuşun uğradıkları bölgelere göre asılmasına özen gösterildi.

Ülkede bir ilk olan etkinlik Gazimağusa'da oldukça ilgi gördü.

Levhaların asılması etkinliği öncesinde proje yetkilileri ve projeye destek veren Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bir konuşma yaptı. Gazimağusa Kız İzci Örgütü etkinlikte küçük bir sunum yaparak etkinliğe renk kattı.

ARTER: "GEREKLİ VE SEVİNDİRİCİ BİR ÇALIŞMA"

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de yaptığı konuşmada, tam yerinde bir projeye imza atıldığına vurgu yaparak, çalışmaya destek olan herkese teşekkür etti. Arter, sulak alanlarla ilgili çalışmaların ülkede 20 yıl kadar önce başladığını anımsatarak, ülkede sulak alanlarla ilgili en zengin bölgenin Gazimağusa Bölgesi olduğunu ifade etti ve bölgede kuşlarla ilgili çalışmaların yapılıyor olmasının hem gerekli hem de sevindirici olduğunu belirtti.

İsmail Arter, bu çalışmayla farkındalık yaratarak kuşları koruma anlamında gerekli hassasiyetin sağlanacağını ifade ederek, bundan sonraki çalışmalara da Belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

MELİS EROĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor Projesi, proje müdürü Melis Eroğlu, AB Finansmanlığıyla yürütülen projenin, hem adada ilk olması hem de Sulak Alanları anlatmada kuşların önemini ortaya koyan bir proje olduğunu belirterek, projeye destek veren başta Gazimağusa Belediye başkanı İsmail Arter olmak üzere herkese teşekkürlerini sundu.

CUMAOĞULLARI, KUŞ LEVHALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da, farkındalık yaratmak adına düzenledikleri etkinliğe katkı koyan herkese ve tüm hibe programlarını hayata geçirenlere teşekkür etti.

Cumaoğulları, kuş levhaları hakkında bilgi vererek, her kuşun uğradıkları bölgelere göre asıldığını, kuşların isimlerinin Türkçe, Latince ve İngilizce olarak hazırlandığını, 10 tane hibe programı, 10 tane de Gazimağusa Belediyesi'nin katkılarıyla bu levhaların asılacağını kaydetti ve kuş amblemli ayraçları Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'e takdim etti.

Gazimağusa Kaymakamı Durdane Acı da Sulak alanlara sahip çıkılmasının önemine vurgu yaparak bu sayede kuşların devamının sağlanabileceğini kaydetti ve onların varlığının çok önemli olduğunu vurguladı.