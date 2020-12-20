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Mağusa Önder’de çalışan birinin testi pozitif

Mağusa‘daki Önder Alışveriş Mağazası‘nda 1 çalışan Kovid-19 pozitif çıktı, tüm personele PCR testi yapılıyor

20 Aralık 2020 Pazar 13:39
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Mağusa Önder’de çalışan birinin testi pozitif

Mağusa‘daki Önder Alışveriş Mağazası‘nda 1 çalışan Kovid-19 pozitif çıktı, tüm personele PCR testi yapılıyor.
 

Temaslıydı, işe gitmemişti

Kovid-19 pandemisi, ülke içinde her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Tüm ilçe ve çeşitli işyerlerden pozitif vaka haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Mağusa’da faaliyet gösteren Önder Alışveriş Mağazası çalışanı, pozitif çıkan bir polis memuruyla temaslı olması sebebiyle işe gitmedi.

Özgür Gazete‘ye konuşan mağaza yetkilisi, çalışanın ertesi gün yapılan PCR testinde pozitif olduğunun belirlendiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ekipleri, tüm mağaza personeline dünden bu yana PCR testi yapmaya başladı. Şu ana kadar, sonuçlanan testlerde, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

KAYNAK: ÖZGÜR GAZETE

Son Güncelleme: 20.12.2020 15:04
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