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Mağusa Sanayisi'nde yangın!

Bugün sabah saaetlerinde Gazimağusa’da, Büyük Sanayi bölgesinde yangın çıktı. İşte detaylar...

14 Nisan 2022 Perşembe 10:52
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Mağusa Sanayisi'nde yangın!

Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.04.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ENN Store isimli mobilya atölyesinde, muhtemelen çalışır durumdaki buzdolabının aşırı ısınması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu; buzdolabı, toz emme makinesi, mutfak dolapları, kapı ve pencereler, sandalyeler ve 48 metrekarelik alçıpan yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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