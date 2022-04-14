Mağusa Sanayisi'nde yangın!

Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.04.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ENN Store isimli mobilya atölyesinde, muhtemelen çalışır durumdaki buzdolabının aşırı ısınması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu; buzdolabı, toz emme makinesi, mutfak dolapları, kapı ve pencereler, sandalyeler ve 48 metrekarelik alçıpan yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.