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Mağusa Sivil Toplum Festivali Namık Kemal Meydanı’nda

 3. Açık Kapı Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen sivil toplum festivallerinin ikincisi olan Mağusa Sivil Toplum Festivali, yarın Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştiriliyor.

12 Ekim 2018 Cuma 12:27
Mağusa Sivil Toplum Festivali Namık Kemal Meydanı’nda

Verilen bilgiye göre, Mağusa Sivil Toplum Festivali’nde, 35 sivil toplum örgütü, bilgi masası, fotoğraf sergisi, sanat atölyesi, tek ip deneme etkinliği, nostaljik Kıbrıs otobüsü ile Mağusa turu, Lefkara işi atölyesi, konserler, dans gösterileri ve çocuk aktiviteleri gibi etkinlikler olacak. Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak festival, saat 16.00’da başlayacak ve 19.00’a kadar sürecek.

www.sivilalan.eu veya www.facebook.com/civicspacesivilalan internet adreslerinden festivalle ilgili daha fazla bilgi alınabilecek, 227 65 05 ve 0542 878 42 14 numaralı telefonlara da ulaşılabilecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan ile Sivil Toplum Örgütlerinin birlikte düzenlediği Açık Kapı Festivali, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini tanıtmak, gönüllülüğü teşvik etmek ve sivil toplum örgütleri ile diğer paydaşların işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sivil Toplum Festivallerinin ilki 15 Eylül tarihinde, 35 sivil toplum örgütünün katılımı ile Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda gerçekleştirilmişti. 

3. Açık Kapı Festivali’nde Sivil Toplum Festivallerinin yanı sıra, 28 sivil toplum örgütü, 15 Eylül -15 Ekim tarihleri arasında film ve belgesel gösterimleri, doğa yürüyüşleri, köy festivalleri, atölyeler, paneller, bilgilendirme oturumları gibi birçok etkinlik düzenledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mağusa Sivil Toplum FestivaliNamık Kemal MeydanI
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