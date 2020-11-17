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Mağusa Suriçi'nde araç aniden alev aldı

Mağusa Suriçi'nde Mustafa Oraloğlu'nun sorumluluğunda bulunan HT 656 plakalı araç aniden alev alarak tamamen yandı.

17 Kasım 2020 Salı 13:06
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Mağusa Suriçi'nde araç aniden alev aldı

Mağusa Suriçi'nde sabah 09.30 sıralarında Mustafa Oraloğlu'nun sorumluluğunda bulunan HT 656 plakalı araç aniden alev aldı.

Çıkan yangında HT 656 plakalı araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, söz konusu aracın yanında park halinde bulunan LG 243 plakalı araç'ta ısıdan zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangın sebebi henüz tespit edilmedi. Yangın sebebiyle HT656 plakalı aracın tamamen yanarak zarar gördüğü belirtilirken, LG 243 plakalı aracın ise ön tamponu ve plakasının ısıdan zarar gördüğü bildirildi.

KIBRIS POSTASI

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