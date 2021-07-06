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Mağusa Türk Genel İş Sendikası Greve Gidiyor

06 Temmuz 2021 Salı 17:51
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Mağusa Türk Genel İş Sendikası Greve Gidiyor

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Özüşen yaptığı açıklamada, görevini zamanında yerine getiren çalışanların maaşlarında aksamalar olması nedeniyle Belediye Başkanlığı’na yapılan yazılı ve sözlü tüm uyarılara rağmen bir sonuca varılamadığını belirterek

Gelinen aşamada yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yarın sabah 8.00-11.00 saatleri arasında, 3 saatlik uyarı grevi yapmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yarın sabah 09:00 da ise basın açıklaması yapacaklarını sözlerine ekledi.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
Mağusa Türk Genel İş Sendikası
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