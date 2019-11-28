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Mağusa Türk Gücü hedefine kilitlendi

MTG Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Taşkın Ağaoğlu açıklama yaptı.

28 Kasım 2019 Perşembe 13:09
Mağusa Türk Gücü hedefine kilitlendi

MTG Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Taşkın Ağaoğlu açıklama yaptı. Ağaoğlu ‘‘YAK ile oynamış olduğumuz K-PET süperlig karşılaşmasından 2-3 lük galibiyet ile ayrıldık ve hafta sonu oynayacağımız zorlu Binatlı karşılaşmasına, camia ve futbol takımımızla odaklandık’’ ifadelerini kullandı.

İşte Ağaoğlu’nun açıklamaları:

22 kasım 2019 tarihinde , YAK ile oynamış olduğumuz K-PET süperlig karşılaşmasından 2-3 lük galibiyet ile ayrıldık ve hafta sonu oynayacağımız zorlu Binatlı karşılaşmasına, camia ve futbol takımımızla odaklandık. Geçmişte takımımız aleyhinde gerek iç saha gerekse dış sahada bir çok karar verilmiş, gerek yönetim kurulumuz ve gerekse takımımız enerjimizi bitmiş bir maçın geri döndürülemez kararlarını tartışmak yerine, enerjimizi camiamızı ve taraftarımızı bir sonraki maça konsantre etmeye haracamayı tercih ettik.

MTG kulübü ve camiasının duruşu bu yönde iken, sahada oynayıp sahada bitirdiğimiz bu maçın masa başında oynanmaya devam ettiğini hayretle izliyoruz. Hakem camiasını savunmak ne görevimiz ne de haddimizdir. Hakemleri manipüle edip etki altına almaya yönelik bu çabalara gereken cevabı, hakem camiası ve ilgili kurumların vereceğini ümit etmekdeyiz.

Fakat maç istatistikleri , pozisyon sayıları ve sahadaki oyun hakimiyetinin hangi takımda olduğu ortada iken, mağlubiyetten hakemin sorumlu tutulması ve bu şekilde takımımızın performansının gölgelenmeye çalışılması , futbolun gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Maç YAK lehine 2-1 skor ile sürerken, oyuncularımızın yüksek konsantrasyonu , fedakarlığı ve taraftarımızın muhteşem desteği ile takımımızın yapmış olduğu geri dönüşü hakem hatalarına bağlamak kelimenin tam anlamıyla kolaycılıktır.

Ayrıca, omuza vuran topta penaltı kararı beklenmesi ya da sarı kartı olan Yenicami oyuncularının sporcularımıza olan sert müdahelelerine rağmen 2. sarı karttan kırmızı kart görmemiş olmaları gibi konular da kamuoyunun takdiridir. MTG spor kulübü ve camiası menfi ve ya müsbet sonuçlanan tüm maçların sonunda özeleştiri yaparak daha iyiye nasıl ulaşılır düşüncesi ile hareket etmektedir.

Aynı düsturu YAK yönetimine de tavsiye etmekteyiz. Bir kez daha tekrar ederiz ki, Mağusa Türk Gücü camiası , taraftarı , yönetimi, sporcuları ve şehri galibiyette ve mağlubiyette bir bütündür, hedefine kilitlenmiştir ve bu hedef de geçen yıl elde edilmiş başarının tekrarıdır.

Şunu da belirtmek isteriz ki; Mustafa Kemal Atatürk “ Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” derken sadece sporcudan değil, sporcu, yönetim ve camia olarak bir bütünden bahsetmektedir.

“Yaşasın Mağusa Türk Gücü, varolsun Mağusa gençleri”

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Anahtar Kelimeler:
Mağusa Türk Gücü
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