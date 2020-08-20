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Mağusa Türk Gücü'nün efsanesi Nail Demir hayatını kaybetti

Mağusa Türk Gücü'nün altın yıllarına damga vuran usta ayak Nail Demir yaşamını yitirdi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:21
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Mağusa Türk Gücü'nün efsanesi Nail Demir hayatını kaybetti

Mağusa Türk Gücü'nün altın yıllarına damga vuran usta ayak nail Demir yaşamını yitirdi.

MTG'de şampiyonluklar, sayısız başarılar elde eden Nail, uzun süredir evinde yatılı olarak tedavi görmekteydi. MTG tarafından her zaman hatırlanan, her şampiyonluk kupası evine götürülen Nail Demir, uzun süren yaşam mücadelesini kaybetti.

MTG'nin Kaleci Mustafa, Rıfat, Erdinç, Galliga, Nejat Onat gibi ensaneleri ile aynı kadroda yer alan Nail, kadro içerisindeki başarısı ile her zaman efsaneler arasında anıldı.

Mağusa Türk Gücü de resmi hesabından yayınladığı bir mesajla Nail Demir'e rahmet, ailesi ve camiaya da başsağlığı diledi.

MTG'nin mesajı şöyle:

Kulübümüzün yaşayan efsanelerinden Nail Demir abimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz . Nail abimize Allah'tan rahmet ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Mağusa Türk GücüNail Demir
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