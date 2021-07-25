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Mağusa ve Girne duman altı kalabilir

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25 Temmuz 2021 Pazar 14:46
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Mağusa ve Girne duman altı kalabilir

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, enerji üretim alternatiflerinde yüzer santralleri öne çıkardı.

Kıb-Tek’ten edinilen bilgiye göre, tüm alternatiflerin değerlendirildiği söylenmesine rağmen bakanlık, Mağusa ve Girne’ye yüzer elektrik santrali kurmaya hazırlanıyor.

Teknecik’de 5 santralde oluşan arıza nedeniyle geçici olarak atılacak bir adım şeklinde gösterilmeye hazırlanan yüzer santraller için yapılacak yatırımlar onları kalıcı hale getirecek.

Mağusa ve Girne duman altı kalabilir

Teknecik ve Kalecik santrallerinin bacalarından çıkan dumanın benzeri yüzer santrallerle şehir merkezlerini kapsayacak.

Çevre Felaketi

Çevrecilere göre, Mağusa’da Gülseren bölgesine inşa edilecek limana ve Girne Turizm Limanı’na konuşlandırılması planlanan yüzer santrallerle Mağusa ve Girne’yi yeni bir çevre felaketi bekliyor.

Kaynak: Detay Kıbrıs

http://www.detaykibris.com/magusa-ve-girne-duman-alti-kalabilir-262709h.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

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