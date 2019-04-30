Mağusa ve Girne Limanı’na yönelik uluslararası ihale açılması gündemde

Limanlarda yaşanan sorunları çözmek için çalıştıklarını ancak ortada çok ciddi sorunlar olduğunu kaydeden Atakan, Gazimağusa Liman Başkanı’nın emekli olduğunu, atamalar ve emekliliklerle kadroların boşaldığını ancak bunları tamamlayacak kadroların bulunmadığını kaydetti.

Yaşanan ve yaşanacak sorunların önceki hükümetler döneminde çalışanlar tarafından detaylı bir şekilde gündeme getirildiğini ancak o dönemlerde hükümetlerin hiçbir önlem almadığını söyleyen Atakan, geçmişten gelen bu sıkıntıları çözmek adına çalıştıklarını belirtti.

Özelleştirme olsun veya olmasın Limanlar Dairesi’nin hayatını devam ettirmesi gerektiğini dile getiren Atakan, kasım ayında Gazimağusa ve Girne Limanı’na yönelikaçılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Bir süre önce hafta sonu bir problem yaşandığını ve ortada sendikal örgütlü bir eylem olmamasına rağmen gemilerin çıkışını engelleyici bir tavır ortaya konduğunu dile getiren Atakan, çabuk bozulan tarımsal ürünler içeren gemilere yönelik toplumsal bir ihtiyaç için inisiyatif alınarak, bir müdahale yapıldığını belirtti. Atakan, bunun tekrar edilmeyeceğini söyledi.

Atakan, Gazimağusa Limanı’nın turizme yönelik çalışması ve yük limanı görevinin, düzenlenecek Kalecik Limanı’na devredilmesinin gündemde olduğunu belirtti.