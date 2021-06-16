Mağusa ve Girne'de uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

15.06.2021 tarihinde, saat 20:45 sıralarında, Gazimağusa’da Ş.M. (K-21)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sırasında adı edilen elinde tutmakta olduğu içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigarayı polise teslim etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

15.06.2021 tarihinde, Girne’de kullanımında bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen M.Ö.S.(E-31) ’nin, üzerinde ve konu araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 40 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.