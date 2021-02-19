Mağusa ve Kalkanlı'da ani ölüm!

2 Ocak tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yemek yediği sırada “ gıda aspirasyonu, solunum yollarının kapanması” neticesinde Gazimağusa Devlet Hastanesi kaldırılarak burada Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınan 28 yaşındaki Imoleayo Temitope ATERE, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdi!

Dün saat 08:00 sıralarında, Kalkanlı’da sakin Necmi SERİN (E-64), kendisine ait ağıl içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “yüksek tansiyon ve geçirmiş olduğu kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.