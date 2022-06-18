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Mağusa ve Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu!

Mağusa ve Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu madde bulundu.

18 Haziran 2022 Cumartesi 12:20
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Mağusa ve Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu!
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.06. 2022 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda, M.C.B.(E-21) ve E.P.İ.U.(E-21)’nun kalmakta oldukları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 0.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Üzerinde bulundu

18.06.2022 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, şüpheli olarak görülen N.U.B.O.A.(E-30)’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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