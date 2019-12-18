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Mağusa ve Lefkoşa'da uyuşturucu!

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:58
Mağusa ve Lefkoşa'da uyuşturucu!

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da gece yarısı  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından K.D.F.O.’nun (E-18) kaldığı yurt odasında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. 
Söz konusu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da  7 Aralık’ta A.Y.S.M.A’nın .(E-25) tasarrufunda bulunan 30 gram sentetik cannabinoid, 10 gram kokain ve 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.’nin (E-24)  Girne’deki ikametgahında yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare alındı. A.M. tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuMağusaLEFKOŞA
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