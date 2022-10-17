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Mağusa yağmura teslim!

Araçlar yollarda kaldı, esnaf zor anlar yaşadı

17 Ekim 2022 Pazartesi 16:39
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Mağusa yağmura teslim!



ÖZEL HABER

Sağanak yağış Kuzey Kıbrıs’ı etkisi altın aldı.

Gazimağusa’da bazı yollar alt yapı eksiklikleri nedeniyle yağmur suyuyla doldu.

Kimi araçlar oluşan su göletleri nedeniyle bozulup yol içerisinde kaldı.

Su baskınlarının olduğu bölgelerde bazı iş yerlerine de su girdi, esnaf zor anlar yaşadı.

Bir motosiklet sürücüsü de yağmur sularının oluşturduğu gölette zor anlar yaşadı.

Aracı su göletinden dolayı stop eden bir vatandaş da zorluk yaşadı.

Görüntü: Mehmet Bitta Refik

Son Güncelleme: 17.10.2022 16:44
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