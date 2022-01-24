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Mağusa’da 5 saatlik elektrik kesintisi

Mağusa’da bazı yerlerde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

24 Ocak 2022 Pazartesi 09:57
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Mağusa’da 5 saatlik elektrik kesintisi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

"Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."

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