Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Mağusa’da Aleyna Tilki rüzgarı esecek  

Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başlıyor

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:39
Mağusa’da Aleyna Tilki rüzgarı esecek  

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali yarın Türkiye’nin pop sanatçılarından Aleyna Tilki’nin konseriyle başlıyor.

18 Haziran–5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, ilk kez düzenlendiği günden bu güne, 150’ye yakın etkinlikte, 450’den fazla sanatçı festivale konuk olurken, 400 bini aşkın kültür sanat dostu etkinliklere katıldı.

18 Haziran’da Namık Kemal Meydanı’nda saat 21.00’de Aleyna Tilki konseriyle başlayacak festival, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, 20 Haziran Perşembe Othello Kalesi’nde ülkemizin sanatçılarının 80’li yılların unutulmaz şarkıları konseri yer alıyor. 24 Haziran Pazartesi Othello Kalesi’nde Cem Adrian konseri, 25 Haziran Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da dünyaca ünlü sanatçı Iyeoka konseri yapılacak. 27 Haziran Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Ekibi işbirliği ile bale gösterisi gerçekleştirilecek. 1 Temmuz Pazartesi akşamı Othello Kalesi’nde Türkiye’nin yeni ve güçlü seslerinden Sena Şener, Tuna Kiremitçi ile birlikte konser verecek. İstanbul Meydan Sahnesi 3 Temmuz Çarşamba akşamı “Vay sen misin ben olan”, 4 Temmuz Perşembe akşamı ise  “Hayat kime güzel?” oyunlarını Othello Kalesi’nde sahneleyecek.

5 Temmuz Cuma akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Türkiye’nin ünlü gruplarından Athena’nın final konseri yer alacak.

Othello Kalesinde gerçekleşecek etkinliklerin biletleri 20 TL, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri ise 40 TL’ye satılırken, açılış konseri ücretsiz olacak. 

Biletler Gazimağusa Belediyesi’nden, tüm Deniz Plaza mağazalarından ve etkinlik girişinden temin edilebilecek. Tüm etkinliklerin başlama saati 21.00 olacak. Daha fazla bilgi için Gazimağusa Belediyesinin 0392 630 0 500 numaralı telefonu aranabilir.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nı eleştirdi!
Gürcafer, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nı eleştirdi!
Kaçak Nijeryalı 4 gün daha tutuklu kalacak!
Kaçak Nijeryalı 4 gün daha tutuklu kalacak!
Tecavüz zanlısı teminata bağlandı!
Tecavüz zanlısı teminata bağlandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim