Mağusa’da Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Yapılacak

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 9.00 – 12.00 saatleri arasında, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, eski Lefkoşa yolunda; Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislere elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.