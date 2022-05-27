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Mağusa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek.

27 Mayıs 2022 Cuma 19:48
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Mağusa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre yarın 09:00 - 15:00 saatleri arasında şu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak:

“Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel’e kadar olan bölge ve Suriçi , Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir bölümü, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Karakeşliler mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi,  2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi”

Son Güncelleme: 27.05.2022 19:49
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