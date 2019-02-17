Mağusa’da bir kişi ciddi şekilde darp edildi!

Mağusa’da dün saat 14.00 sıralarında Serkan Koçak, iki kişi tarafından ciddi şekilde darp edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay şu şekilde meydana geldi:

“16.02.2019 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Mağusa’da faaliyet gösteren bir şantiye içerisinde U.K. (E-19) ve M.Y. (E-40), aralarında çıkan tartışma sonucunda aynı iş yerinde çalışan Serkan KOÇAK’ın yüzüne yumruk atmak suretiyle dişini kırıp vahim zarara uğratmışlardı. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”