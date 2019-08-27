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Mağusa’da doğumhanede ameliyat yapılıyor

27 Ağustos 2019 Salı 19:05
Mağusa’da doğumhanede ameliyat yapılıyor

Mağusa Devlet Hastanesi’nde uzun süredir ameliyatlar hastanenin doğumhanesinde yapılıyor. Mevcut ameliyathane, tavandan su akıttığı gerekçesi ile kapatıldı. Bu nedenle ameliyatlar doğumhaneye aktarıldı.

Ülkede en çok ameliyat yapılan 2’nci hastane olan Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki bu imkansızlık hem hastane personeli tarafından hem de doktorlar tarafından tepki ile karşılandı.

Doğumhanenin normal ameliyathane yanında sterilliği tartışıla dursun doğumhanenin oda boyutlarının önemli ameliyatlar için uygun olmadığı kaydedildi.

Işık sorunu var…

Öğrenilen bilgiye göre Mağusa Devlet Hastanesi ameliyathanesindeki ışıklar ameliyathanenin

kapatılması gerekçesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne aktarıldı. Doğumhanede yapılan ameliyatlarda ise mevcut küçük bir ışık kullanılıyor.

Doktorlar bu durumun önemli ameliyatlarda büyük sorun yarattığını savunuyor.

Vatandaşlar şikayetçi!

Mağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyata girecek olan hastaların büyük çoğunluğu doğumhanede ameliyat edileceğini öğrendiğinde özel hastaneleri tercih ediyor.

Maddi durumu özel hastanelere gidecek durumu olmayan vatandaşlar ise çaresiz kabul ediyor. Birçok vatandaş, doğumhanenin önünden fotoğraflar çekerek “insan canına verilen değer bu kadar” yorumunda bulunuyor.

4’lü koalisyon karar aldı, UBP-HP çare bulamadı

Mağusa Devlet Hastanesi’nden ameliyatların doğumhaneye aktarılması 4’lü koalisyon hükümeti döneminde kararlaştırıldı.

Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümeti ise konu ile ilgili henüz karar üretmedi.

    

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