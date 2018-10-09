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Mağusa’da ilginç protesto

09 Ekim 2018 Salı 20:04
Mağusa’da ilginç protesto

Mağusa Barbaros Sokak’ta ikamet eden Gökmen Özbey, bugün yağan sağanak sonrası mahallesinin su basmasını ilginç bir yolla protesto etti. Özbey, üzerine giydiği dalış kıyafeti ile sokağa çıktı su birikintilerinin üzerinde yüzdü. Gökmen Özbey, yaptığı bu protestoyu sosyal medya hesabı üzerinden 

“Bizim Mahalle Yağmuru Seviyor Arkadaşım. Ama Elbet Bir Gün Bu Yağmur Suları Bizim Mahalleyi Terk Edecek”  yazısı ile paylaştı. Birçok vatandaş işse Özbey’in paylaşımına “Gökmen fazla açılma, balık var mı?” yorumunda bulundu.

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Magusalı 2018-10-09 20:41:02

Burası karakol mahallesi. Eski alışkanlık var. Her gün kapı önü temizliği. Şu dökülür kaldırım ve yol da süpürülür. Hepsi logarlara. Her yıl tıkanıyorlar. Sebebi bu.

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