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Mağusa'da kavga: 4 tutuklu, 2 kişi aranıyor

Mağusa'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde dün akşam kavga çıktı. Kavga sonrası 4 kişi tutuklandı, 2 kişi de aranıyor.

06 Haziran 2021 Pazar 10:13
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Mağusa'da kavga: 4 tutuklu, 2 kişi aranıyor

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Mağusa'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde dün akşam kavga çıktı. Kavga sonrası 4 kişi tutuklandı, 2 kişi de aranıyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan elde edilen bilgiye göre, Mağusa'da dün akşam 22.40 sıralarında faaliyet gösteren bir eğlence mekanında içki tesiri altındayken, üzerlerine şampanya patlattıkları gerekçesiyle 26 yaşındaki M.C.(E), 33 yaşındaki S.C.(E), 33 yaşındaki D.İ. (E), diğer tarafta da 27 yaşındaki H.B (E), 28 yaşındaki D.K. (E) ve 25 yaşındaki A.D. (E) kavga ettiler.

Söz konusu şahıslar kavga esnasında işyerine ait birçok içki şişesi tabak, bardak, nargile şişesi, vitrin camlarını ve birçok eşyayı kırarak, ortalığı birbirine kattı.

Olay sonrası 26 yaşındaki M.C., 33 yaşındaki S.C., 33 yaşındaki D.İ., 27 yaşındaki H.B., tutuklandı. 28 yaşındaki D.K. ve 25 yaşındaki A.D. ise polis tarafından her yerde aranıyor. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Son Güncelleme: 06.06.2021 23:52
Anahtar Kelimeler:
Mağusada Kavga
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