Mağusa’da Sanatçılar Çarşısı Pazar günü açılıyor

Mağusa’da el emeği ürünlerin satılabileceği “Sanatçılar Çarşısı”, 28 Temmuz Pazar günü açılıyor.

Sanatçılar Çarşısı; Mağusa Sakarya bölgesinde, eski Astro olarak bilinen mekânın park yerinde el emeği göz nuru ürünlerin satılacağı, kendini göstermek isteyen genç müzisyenlerin sahne alabileceği, çeşitli workshopların yapılacağı bir çarşı olacak.

Müjde Şener ve Çamay Çiçekseven’in organizasyonuyla 28 Temmuz’da açılışı yapılacak Sanatçılar Çarşısı’nın, yaz ayları boyunca her pazar 18.00-23.00 saatleri arasında, kış aylarında ise yine her pazar 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.