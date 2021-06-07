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Mağusa'da sivrisinek kabusu!

Mağusalı sivrisinek istilasından dolayı yaz mevsimini endişeli karşıladı. Çocuk hekimi Dr. Cemal Mert’in paylaşımı durumun vehametini ortaya koydu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:38
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Mağusa'da sivrisinek kabusu!

Mağusasivrisinek istilasından dolayı yaz mevsimini endişeli karşıladı.

Çocuk hekimi Dr. Cemal Mert’in paylaşımı durumun vehametini ortaya koydu.

“ Son iki haftadır bunlara benzer sinek böcek ısırıkları yaygın olarak bizlere başvuruyor” diyen Dr. Cemal Mert, “20 yılı aşkın bir süredir Mağusa'da yaşıyor ve çocuk hekimi olarak görev yapıyorum, bu seneki kadar sivrisinek ısırığı ne gördüm ne yaşadım.” dedi.

Dr. Mert şu ifadeleri kullandı:

“Bunun sebebini merak ediyorum. Bu konuda bilgi verecek uzmanlar var mı.” Dr. Cemal Mert, Gazimağusa Belediyesi’ne yönelik eleştiriler de yaptı, bu sorunla ilgili açıklama talep etti.

Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:52
Anahtar Kelimeler:
MağusaSivrisinek
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