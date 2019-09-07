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Mağusalılardan Dumlupınar Spor Kulübü’ne Tepki Yağdı

Gazimağusa’da dün oynanan Yenicami- Mağusa Türk Gücü Süper Kupa mücadelesinde Dumlupınarlıların maçı Lefkoşa türbinde izlemesi olay oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:05
Mağusalılardan Dumlupınar Spor Kulübü’ne Tepki Yağdı

Gazimağusa’da dün oynanan Yenicami- Mağusa Türk Gücü Süper Kupa mücadelesinde Dumlupınarlıların maçı Lefkoşa tribününde izlemesi olay oldu.

Gazimağusalılardan Dumlupınar Spor Kulübü’ne tepki yağdı. Birçok Mağusalı, sosyal medyadan tepki göstererek “Bundan böyle Dumlupınar’ın Mağusa takımı olduğunu söylemesin” yorumunda bulundular.

Birçok Mağusalı, sosyal medyadan aşağıdaki fotoğrafı paylaştı.

Süper Kupa'nın sabihi Mağusa Türk Gücü'nü 4-3 mağlup eden  Yenicami'nin oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mağusalı
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BOB MARLEY 2019-09-07 14:30:09

MARAZA BAK

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EK 2019-09-07 16:12:04

Hiç bir zaman MTG ile Dumlupınar arasında , bir Yenicami-Çetinkaya..bir Doğan-Ocak rekabeti olmamıştır. Aksine bu iki Mağusa takımı her zaman birbirlerine yardımcı olmuştur. Hiç kimse boşuna uğraşmasın, nifak tohumları sokmaya!!

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Ertaç Eser 2019-09-07 14:20:35

Dumlupınar Paralim

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