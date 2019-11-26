Mağusalıların gecesi ‘gargasız’ olmaz

İngiltere’de yaşayan Gazimağusalılar, dayanışma gecesinde buluştu. Gecenin onur konuğu KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ile eşi Meral Eroğlu’ydu.

“BOŞA ÇABA HARCIYORLAR”… KKTC eski başbakanı ve 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Kıbrıs'ta iki toplumun barış arayışı hakkında "50 kusur sene anlaşma olmamışsa bundan sonra olacağına inanmak saflık olur” dedi. Eroğlu, KKTC'nin yaşatılması için mücadele edilmesi gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in de barış arayışlarının “boşa çaba harcamak” olduğunu savundu.

Faruk ESKİOĞLU-LONDRA

İngiltere’de yaşayan Gazimağusalılar, dayanışma gecesinde bir araya geldi.

İşadamları Hasan Gazi ve Tuncel Nalbantoğlu ile Dr. Teoman Sırrı tarafından organize edilen gecenin onur konukları, KKTC eski başbakanı ve 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ile eşi Meral Eroğlu oldu.

Kuzey Londra’daki Grand Palace Düğün Salonu'nda gerçekleşen geceye, Enfiled Belediye Meclisi üyeleri Ahmet Karahasan, Ahmet Öykener, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı da katıldı.

24 Kasım Pazar akşamı gerçekleşen geceye, Mağusa’nın simgesi “garga” damgasını vurdu.

Etkinliğin yapıldığı gece, Londra’daki Türk toplumu içerisinde yardımseverliği ile tanınan, 'iyilik insanı' Dr. Teoman Sırrı'nın da doğum günüydü. Gecenin en büyük sürprizi ise Euromed Taşımacılık Şirketi Direktörü Hasan Gazi tarafından düşünülen ve üzerinde karga heykelinin yer aldığı doğum günü pastası oldu.

Karga heykeli, hem geceye renk kattı, hem de gecenin en güzel esprisi oldu... Salonu dolduran Mağusalılar doğum günü kutlamasıyla birlikte 'garga'yı da yemiş oldu...

Nurhayat Topçuoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, Osman Balıkçıoğlu da skeçleriyle yer aldı. Müzisyen Naci Göçen, Özgür Canyurt ve Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu kurucusu Türkan Nalbantoğlu’nun sahne aldığı gecede, çekiliş yapıldı ve gecenin geliri Gazimağusa'daki Gazi İlkokulu ile Canbulat İlkokulu’na bağışlandı.

Eroğlu: İyimser olmamak gerekir

Gecenin onur konuğu Dr. Derviş Eroğlu, KKTC Temsilcisi Oya Tuncalı ile gecenin organizatörü ve Dr. Teoman Sırrı kısa birer konuşma yaptı.

Dr. Derviş Eroğlu, İngiltere’deki Mağusalılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek konuşmasında Kıbrıs sorunu ve müzakere sürecine de değindi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin AB ve BM üyesi olarak avantajlı konuma geldiğini, bu durumdan dolayı da barışta isteksiz davrandığını öne süren Eroğlu, “Her şeye rağmen adada barış olmasını beklemek saflık olur” dedi.

Eroğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile eski Rum Lider Dimitris Hristofyas döneminde yapılan görüşmelere işaret ederek “İki komünist bir araya gelip anlaşma yapamıyorsa iyimser olmamak gerekir" dedi.

Eroğlu, KKTC'nin yaşatılması için mücadele edilmesi gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in de barış arayışlarının “boşa çaba harcamak” olduğunu savundu.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin birlik ve beraberlik içinde, İngiltere'deki siyaseti etkileyebilecek güce ulaşmasını dileyen Eroğlu, "İngiltere Türk Dernekleri Konseyi kurulduğunda KKTC’nin Başbakanıydım. Amacımız bu ülkede güçlü bir lobi oluşturmaktı. Ne yazık ki amacımıza ulaştığımız pek söylenemez" dedi.

İşadamları Hasan Gazi ve Tuncel Nalbantoğlu ile Dr. Teoman Sırrı tarafından organize gece oldukça renkliydi...

Büyükelçi Tuncalı, öğretmenleri kutladı

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı da, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında Gazimağusalıların birlik ve beraberliğinin önemine değindi.

Gecede sahne alan Vatan Türk Müziği Solisti Türkan Nalbanoğlu ve Naci Göçen

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu, Meral Eroğlu ve Fikret Derviş

Ahmet Örgen, Enver Kannur, Timur Tayyereci, Türkan - Tuncel Nalbantoğlu

Enfield Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Öykener, Ahmet Karahasan...