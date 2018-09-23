Mahalli: "Amerika'dan korkanlar KKTC'ye selam bile vermiyor"

• Kıbrıs Postası’na konuşan Ortadoğu Uzmanı ve deneyimli Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli, Güney Kıbrıs ile Mısır’ın geçtiğimiz günlerde, Türkiye ve KKTC'nin tüm itirazlarına rağmen imzaladığı doğalgaz boru hattı anlaşmasını ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdi.

• Mısır’ın kuzeyi ve Kıbrıs’ın güneyi arasındaki parsellerle alakalı sorunların çözüldüğünü, Avrupa ve Amerikan yatırım şirketlerinin onayı alındıktan sonra projenin hayata geçirileceğini aktaran Mahalli, Güney Kıbrıs’tan Mısır’a doğalgaz taşınacağını, Mısır’daki doğalgaz ve petrol stoklarının da önümüzdeki dönemle ilgili olarak depolanıp İtalya’ya, oradan da Avrupa’ya gönderilmesi konusunda anlaşmalar yapıldığını ifade etti.

• KKTC’nin konuyla ilgili tepkisinin dünya tarafından ciddiye alınmadığını söyleyen Hüsnü Mahalli, “Çünkü KKTC tanınmayan bir ülke, dolayısıyla uluslararası anlaşmalarda, görüşmelerde ve siyasi ilişkilerde tanınmışlık ilkesi vardır” dedi.

• Hiçbir Arap ülkesi ya da Müslüman ülkesinin KKTC ya da Türkiye’ye destek vermediğine dikkat çeken Mahalli, “Amerika’dan korktukları için hiç kimse KKTC’ye selam bile vermiyor” ifadelerini kullandı.

• Öte yandan, Güney Kıbrıs’ın Türkiye kıyılarına kadar yayınladığı NAVTEX ile ilgili de konuşan Hüsnü Mahalli, “Herkes kendine göre bir şeyler yayınlıyor. Tüm bunlar teorik… Pratik kavramlarla teorik karşılıklar farklıdır. Haritalarda bir şeyler çizersiniz, ama pratikte sitemler farklıdır” dedi.

• Mahalli, Akdeniz’in doğusunda birtakım sorunların olduğuna işaret ederek, Ortadoğu sorununun çözülmeden Kıbrıs sorununun tüm boyutlarıyla askıda kalacağını da sözlerine ekleyerek “Kıbrıs adasının etrafında bu kadar sorun varken, Kıbrıs’la kimse ilgilenmez, kimsenin umurunda değil Kıbrıs şu anda” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası'ndan Rahmican ÇALIŞKAN'ın haberine göre Güney Kıbrıs ile Mısır, geçtiğimiz günlerde,Türkiye ve KKTC'nin tüm itirazlarına rağmen doğalgaz boru hattı anlaşması imzaladı.Anlaşmaya göre 2022'de tamamlanması planlanan boru hattını, bölgeyi kiralayan petrol şirketleri döşeyecek. Boru hattı, Doğu Akdeniz'den başlayacak ve Mısır'ın İskenderiye limanındaki sıvılaştırma terminaline kadar uzanacak.

Hüsnü Mahalli, boru hattı anlaşmasını değerlendirdi…

Kıbrıs Postası’na konuşan Ortadoğu Uzmanı ve deneyimli Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli, Güney Kıbrıs ile Mısır’ın imzaladığını doğalgaz boru hattı anlaşmasını ele aldı.Uzun süredir, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Güney Kıbrıs lideri NikosAnastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ınLefkoşa’da, Kahire’de ve Atina’da sık sık buluştuklarını hatırlatan Mahalli, “Buna paralel olarak, yine benzer üçlü bir mekanizma, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında doğal gaz ve petrolle ilgili olarak ve aynı zamanda da siyasal ve stratejik işbirliği bağlamında üçlü görüşmeler ve ittifaklarla anlaşmalar yapılıyor” dedi.

“Şirketler tarafından onay verildi, projede harekete geçildi”

Hüsnü Mahalli, petrol ve doğalgazla ilgili olarak, Mısır’ın kuzeyi ve Kıbrıs’ın güneyi arasındaki parsellerle alakalı ciddi sorunların olduğunu ve daha sonra sorunların çözüldüğünü söyledi. Diğer taraftan, Avrupa ve Amerikan yatırım şirketlerinin de buna onay vermesi gerektiğini,çünkü boru hatlarının ve depolama hizmetlerinin finansmanını yürütebilecek gücün Avrupa ve Amerikan yatırım şirketleri olduğunu aktaran Mahalli,“Yaklaşık 3 milyar Dolar gerekiyordu.Şirketler tarafından onay verildi, projede harekete geçildi” ifadelerini kullandı.Doğalgaz boru hattının nasıl ve nerelerde kullanacağına ilişkin konuşan Hüsnü Mahalli, Güney Kıbrıs’tan Mısır’a doğalgaz taşınacağını, hem de Mısır’daki doğalgaz ve petrol stoklarının önümüzdeki dönemle ilgili olarak depolanıp İtalya’ya, oradan da Avrupa’ya gönderilmesi konusunda anlaşmalar yapıldığını anlattı.

“Doğu Akdeniz’de savaş gerginliği olduğu için diğer alternatif askıda”

Rum tarafındaki Amerikan şirketleri ve Mısır’daki İtalyan ve Fransız şirketler birlikte bir konsorsiyum kurup, bunu hayata geçirebileceklerini iddia eden Mahalli, “Çünkü, diğer boru hattı alternatifi için, yani Rum tarafından İsrail’e, oradan da kuzeye, yani Yunanistan’a ya da Türkiye’ye gönderme konusu şu aşamada çok gerçekçi değil. Dolayısıyla, Doğu Akdeniz’de hem Lübnan hem de Suriye açıklarında savaş gerginliği olduğu için diğer alternatif şimdilik askıda” dedi.

“KKTC’nin tepkisi dünya tarafından ciddiye alınmadı”

Rum tarafının uzun süre beklemektense, Mısır ile hızlı bir şekilde bu anlaşmayı uygulayarak, bir anlamda hem Avrupa Birliği’nin desteğini alacağını, hem de kendi ekonomisine dolaylı da olsa katkı sağlamayı planladığını belirten Hüsnü Mahalli, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili tepkisinin dünya tarafından ciddiye alınmadığını söyledi ve “Çünkü KKTC tanınmayan bir ülke, dolayısıyla uluslararası anlaşmalarda, görüşmelerde ve siyasi ilişkilerde tanınmışlık ilkesi vardır. Ama Türkiye ile ilgili Londra Anlaşması’ndaki garantörlük hakkından dolayı, fiili müdahale edemez, ama itiraz edebilir orada bir sorun yok” dedi.

“Haritalarda bir şeyler çizersiniz, ama pratikte sitemler farklıdır”

Güney Kıbrıs’ın Türkiye kıyılarına kadar yayınladığı navtex ile ilgili konuşan Hüsnü Mahalli, “Herkes kendine göre bir şeyler yayınlıyor. Tüm bunlar teorik. Pratik kavramlarla teorik karşılıklar farklıdır. Haritalarda bir şeyler çizersiniz, ama pratikte sitemler farklıdır” ifadelerini kullandı.

“Hiç kimse KKTC’ye selam bile vermiyor, çünkü Amerika’dan korkuyorlar”

Hiçbir Arap ülkesi ya da Müslüman ülkesinin KKTC ya da Türkiye’ye destek vermediğini işaret eden Mahalli, “Oysa Türkiye şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı, buna rağmen hiçbir Müslüman ülke destek veremiyor, çünkü Amerika’dan korkuyorlar. Dolayısıyla Amerika’dan korktukları için hiç kimse KKTC’ye selam bile vermiyor” dedi.

“Ortadoğu sorunu çözülmeden Kıbrıs sorunu tüm boyutlarıyla askıda kalacak”

Doğu Akdeniz bölgesi ile ilgili genel değerlendirme yapan Mahalli, “Akdeniz’in doğusunda bir sorun var, çünkü orada Lübnan, Suriye ve İsrail var. Hem Ruslar büyük bir tatbikat yaptı, hem de ABD’nin 6. Filo’su o bölgede. Fransızlar, İngilizler Kıbrıs’ın güneyindeki üstleri kullanıyorlar. Her şey yan yana geldiğinde Ortadoğu sorunu çözülmeden hiç kimse o bölgede hiçbir şey yapamaz. Doğu Akdeniz bölgesi gergin kalacak, her zaman o bölgede gerginlikler artabilir ve bu gerginliklerin artma olasılıklarına karşılık, Kıbrıs sorunu tüm boyutlarıyla askıda kalacak. Kıbrıs sorununun asla çözülmeyeceğini yıllardır söylüyorum, bana kızıyorlar, işte bunun için çözülmez, yani Kıbrıs adasının etrafında bu kadar sorun varken, Kıbrıs’la kimse ilgilenmez, kimsenin umurunda değil Kıbrıs şu anda” ifadelerini kullandı.

“Dünyada KKTC pasaportunun tanındığı tek ülke Suriye idi”

Ortadoğu Uzmanı Mahalli şöyle devam etti: “Türkiye; bu sorunların çözülmesi için anahtar ülkedir. Türkiye Şam yönetimiyle anlaşırsa, Suriye’nin enerji kaynakları Türkiye üzerinden Avrupa’ya gider ve bu Kuzey Kıbrıs’ın da işine gelir, KKTC rahatlar. Kısa ve uzun vadede bölgenin bir tek anahtarı var; Türkiye politikaları. Türkiye, Arap baharı öncesi konumuna döner ve komşu ülkeleriyle dost olursa, hiçbir sorun kalmaz. Türkiye’nin Suriye ile dost olduğu dönemlerde Gazimağusa’dan Laskiye’ye feribot gidiyordu ve dünyada KKTC pasaportunun tanındığı tek ülke Suriye idi”