Mahalli: "Kıbrıs sorunu küllendi"

Kıbrıs Postası'ndan Vatan Mehmet'in haberine göre; Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan başkanlık seçimlerini değerlendiren Uluslararası ilişkiler uzmanı Gazeteci Yazar Dr. Hüsnü Mahalli, son anketlere göre önde giden Rum Lider Nikos Anastasiadis’in yeniden seçilmesi halinde bile masada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile herhangi bir şansı olmayacağını söyledi.

Yeni ve anlamlı bir müzakere masasının kurulamayacağını ifade eden Mahalli, Kıbrıs Sorununun uluslararası dış politika anlamında küllendiğini, bunun son Crans Montana ve önceki zirvelerle tescillendiğini kaydederek Güney ve Kuzey’deki seçimler sonrası yeni uluslararası çaba senaryolarına ilişkin “küle üflersen ancak toz çıkar. Kıbrıs Sorunu küllendi” ifadelerini kullandı.

"MASADA BAŞKA FORMÜLÜN KONUŞULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Mahalli, Kıbrıs sorununun gidişatı ve geleceğinin Güney’de de Kuzey’de de asıl gündem olmadığını, yeni çabalarla da yeşeremeyeceğini, her iki taraftaki olası hükümetlerin de Kıbrıs’ta içeride ve dışarıdaki statükoyu değiştirmeyeceğini ifade ederek “masada bundan sonra başka bir formülün de konuşulmasının” söz konu olmayacağını iddia etti.

Ada’da Kuzey, garip garip gündemlerle meşgulken Güney Kıbrıs’ın uluslararası ilişkiler dengesinde önemli yeri ve bir İngiliz değeri olan Ürdün’le yeni anlaşma, ittifak ve işbirliklerine ilişkin ise “Ürdün’ün, Mısır ve İsrail’le birlikte bir işbirliğine gitmesi Güney Kıbrıs’ın gücünü artırır. Arap âleminde İsrail’i tanıyan iki ülkedir Mısır ve Ürdün…” diye konuştu.