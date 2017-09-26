Mahkeme bu kez acımadı

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy’de, bir markete girerek 8 karton sigara ve 7 şişe içki çaldığı iddiasıyla yargılanan Öner Yalçın, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, sanığa takdir ettiği cezada, benzeri 42 tane sabıkasının olmasının etkili olduğunu vurguladı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti adına kararı okuyan, heyet başkanı, Kıdemli Yargıç Fadıl Aksun, İddia Makamının mahkemeye sunduğu olgulara özetle değinerek 31 Ocak 2017 tarihinde, Paşaköy’de bulunan “Paşam” isimli marketin, alüminyum penceresini açarak market içerisine girdiğini ve 8 karton sigara, 6 şişe rakı ile 1 şişe viski sirkat ederek, aynı pencereden çıkarak “dükkan açma ve sirkat” suçunu işlediğini söyledi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ele verdi

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının yüzünün net olarak görüldüğünü ve o tarihten beri aranan şahıs olarak ilan edildiğini anlatan Aksun, zanlının 2017 yılı Nisan ayı içerisinde yakalandığını söyledi.

Dosyası kabarık

Sanığın işlemiş olduğu suçların son dönemlerde yaygınlık gösteren suçlar olduğuna dikkat çeken Aksun, mahkemelerin konu suçlara karşı inret verici ve caydırıcı cezalar vermesinin gerektiğine vurgu yaptı. Huzurlarındaki sanığın 42 tane benzer sabıkasının olduğuna ve ıslah olmadığına da dikkat çeken Aksun, sanığa hapislik dışında bir cezanın takdir edilemeyeceğini ifade etti ve sanık Öner Yalçın’ı 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.