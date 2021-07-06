Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

Mahkeme hükümete "dur" dedi

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’nin (TUTDER), çöp torbalarıyla ilgili hükümetin 20 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlayarak, uygulamaya koyduğu emirnameye karşı ara emri başvurusunun Yüksek İdare Mahkemesi (YİM) tarafından onaylandığı bildirildi.

06 Temmuz 2021 Salı 15:02
157 Okunma
Mahkeme hükümete "dur" dedi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yüksek İdare Mahkemesi bugün verdiği ara emri kararı ile çöp torbalarına getirilen fiyat artışlarını durdurarak, bir sonraki duruşma tarihini 12 Temmuz olarak belirledi.

TUTDER Başkanı Bertan Özberkman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yargının kararından memnun olduklarını ifade ederek, ülkede oluşturulmaya çalışılan haksız rekabet ortamlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Özberkman, gerek pandemi gerekse dövizdeki artışlar nedeni ile zora giren esnafın üzerine daha fazla mali külfet getiren her türlü uygulamaya karşı duracaklarını kaydetti.

TUTDER iddianamesinde, söz konusu emirnamenin yürürlüğe girmesi halinde AB-EFTA-TC’den ithal edilecek torbalar ve çantalar ile III.ülkelerden ithal edilecek torbalar ve çantalar için ödenmesi talep edilen rakamların fahiş olacağı ve söz konusu emirname ile yaratılan haksız rekabetin, 26/1978 sayılı Fiyat İstikrar Fonu Yasası’na aykırı olduğu belirtilmişti. 

Son Güncelleme: 06.07.2021 16:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Greve Gidiyor
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Greve Gidiyor
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Hükümete Çağrı Yaptı
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Hükümete Çağrı Yaptı
Canaltay: “hedefte fiber optik altyapı ve e-devlet var”
Canaltay: “hedefte fiber optik altyapı ve e-devlet var”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim