Mahkeme hükümete "dur" dedi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yüksek İdare Mahkemesi bugün verdiği ara emri kararı ile çöp torbalarına getirilen fiyat artışlarını durdurarak, bir sonraki duruşma tarihini 12 Temmuz olarak belirledi.

TUTDER Başkanı Bertan Özberkman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yargının kararından memnun olduklarını ifade ederek, ülkede oluşturulmaya çalışılan haksız rekabet ortamlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Özberkman, gerek pandemi gerekse dövizdeki artışlar nedeni ile zora giren esnafın üzerine daha fazla mali külfet getiren her türlü uygulamaya karşı duracaklarını kaydetti.

TUTDER iddianamesinde, söz konusu emirnamenin yürürlüğe girmesi halinde AB-EFTA-TC’den ithal edilecek torbalar ve çantalar ile III.ülkelerden ithal edilecek torbalar ve çantalar için ödenmesi talep edilen rakamların fahiş olacağı ve söz konusu emirname ile yaratılan haksız rekabetin, 26/1978 sayılı Fiyat İstikrar Fonu Yasası’na aykırı olduğu belirtilmişti.