Mahkeme huzuruna çıkarıldılar

(Kamalı Haber)



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Rasvı Ahamed, zanlı 2 Abdullah EI Mamun, zanlı 3Sayyed Ahmed ve zanlı 4 Md. Nahim Mıazı’nin İnsan Kaçakçılığı, KKTC' den ikamet izinsiz ikamet etme meselesi ile huzurda olduklarını belirtti. Polis, 22.04.2022 tarihinde 12.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerince yapılan operasyonda ZPF 677 plakalı kırmızı renk opel marka araç içerisinde ihbar üzerine yapılan aramada Lefkoşa' da sakin Zanlı 1 ve Zanlı 2’nin olduğunu tespit etmeleri üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Arama Müzakeresi ile Zanlı 2' nin ikametgahı olan Haspolat adresinde yapılan aramada Zanlı 2' ye ait 28.075 TL ve 235 Euro ve 1 adet 100 ABD doları tespit edildiğini anlattı. Polis, akabinde Zanlı 1'in ikametgahında Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Arama Müzakeresi ile Küçük Kaymaklı adresinde Zanlı 1 ile ayni ikamette ikamet eden Zanlı 3' ün huzurunda yapılan aramada 5 adet Bagladeş pasaportunun tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak ileri işlem için Lefkoşa Adli şubeye getirilen Zanlı 1-2 ve 3’ün yapılan muhaceret izinlerinde Zanlı 1' in 1252 gün kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, akabinde ikametgahta bulunan pasaportlardan yapılan muhaceret kontrollerinde Zanlı 4' ün 261 gün KKTC' de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı 4’ün Lefkoşa' da tespit edilerek derdest emir gereği tutuklandığını ve ikametgahta bulunan 4 Bagladeş pasaportundaki şahısların yasal olmayan yollardan GKRY' e geçtiği yönünde bilgi temin edilip konu ile ilgili tahkikat başlandığını söyledi. Polis, zanlıların 22.04.2022 Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadelerin, aranan şahısların ve araştırılması gereken KKTC' de faaliyet gösterildiği ve zanlıların öğrenci izni ile KKTC' ye getirildiği 2 okulun araştırılması gerekmekte olup zanlıların serbest kalması durumunda aranan şahıslara ve alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.