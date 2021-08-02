Mahkeme kararını açıkladı; Cezaevine gönderildiler

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 83 gram eroin türü uyuşturucuyla yakalanan Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı ile ilgili karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip okudu.

Kâtip, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, uyuşturucu kullanımının yaygınlığına değindi.

Ülkemizde de uyuşturucu kullanımının yaygınlık kazandığını dile getiren Kâtip, bu durumun toplumda endişe ve korku yarattığını ifade etti.

Katip, sanıkların cezalarına karar verilirken suçun işleniş şeklinin, nevi ve mahiyetinin, uyuşturucu miktarının göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Kâtip, sanıkların ticaret amaçlı 83 gram ağırlığındaki eroini tasarrufu etmesini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Kâtip, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Kâtip, Hammet Aygörmez’e 2,5 yıl, benzeri suçtan sabıkaları olan Nedim Sovukkanlı’ya ise 3.5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl gerçekleşmişti:

Sanıklar, 12 Ocak 2021 tarihinde saat 16.00 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı'nın tasarruflarında kanunsuz Eroin türü uyuşturucu madde olduğu belirlenmişti. Polis, ayni gün saat 19.00 raddelerinde alınan bilgi üzerine yapılan araştırmalar neticesinde Aygörmez'in kullandığı ve Sovukkanlı’nın ise yolcu olarak bulunduğu EP 211 plakalı araç K. Kaymaklı bölgesinde İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde aracın yolun sağ tarafında park halinde tespit etmiş ve beyaz renk naylona sarılı 83 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu madde bulunarak emare almıştı.