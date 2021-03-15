Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler

Mahkeme kararını açıkladı

Mağusa’da İngiliz üsler bölgesinde 14 Ocak 2020 tarihinde araba satın almak için sosyal medyadan anlaştıkları ve söz konusu yere gelmesini sağladıkları Güney Kıbrıs’ta sakin bir şahsı darp ederek 200 bin TL değerindeki sarı renk Mitsubishi Lancer EVO 9 model yarış arabasını çalan sanıklar Cemal Kanioğlu, Yasin Suygün ve Harun Özer aleyhindeki karar açıklandı.

15 Mart 2021 Pazartesi 16:52
1387 Okunma
Mahkeme kararını açıkladı

Nüvit Gazi’nin başkanlığında Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın kararını Başkan Nüvit Gazi Açıkladı.

Gazi, soygun suçunun ceza yasasına göre en ağır suçlardan birisi olduğunu belirterek, ülkemizde mala ve şahsa yönelik şiddet suçlarının ise yaygın olduğunu kaydetti.

Bu tür suçların toplumu rahatsız ettiğine, toplumun malının ve canını güvende hissetmemesine yol açtığını dile getiren Gazi, soygun gibi ağır suçlara ceza verilirken kamu yararının düşünülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gazi, sanık Cemal Kanioğlu’nun suçu planlaması nedeniyle karar verilirken daha ağır bir ceza alması gerektiğine dikkat çekerek, aynı zamanda bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici ceza verilmesinin de önem arz ettiğini vurguladı.

Gazi, sanıklara verilecek cezaya karar verilirken kamu yararının düşünüldüğünün altını çizerek, sanık Cemal Kanioğlu’nun 6 yıl, diğer sanıklar Suygün ve Harun Özer’in ise 4’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Kaynak : Kamalı Haber

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
Özersay'dan Arıklı'ya eleştiri
Özersay'dan Arıklı'ya eleştiri
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim