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Mahkeme ‘tahrik’ iddiasını ret etti

Şubat ayında Girne’de taksicinin belini, ‘Tahrik’ sonucu kırdığı iddiası ile Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davanın ara kararı dün açıklandı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:26
Mahkeme ‘tahrik’ iddiasını ret etti

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Şubat ayında Girne’de 51 yaşındaki taksici Şahin Karaçor’un belini kırarak ağır yaralayan Türkiye’de profesyonel boksör Ceyhun Tokmak’ın davasında avukatın iddiası üzerine yapılan ara duruşmanın kararı dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Tokmak’ın avukatı Boysan Boyra hazır bulundu.

Davanın ara kararını Fadıl Aksun açıkladı.

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Aksun: Savunma tanığının şahadetine değer vermedik

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, “Tahrik” iddiası üzerine Başsavcılık ve savunma avukatının birer tanık dinlettiğine değindi. Müdafaa tanığının olay günü polise verdiği ifade ile mahkemedeki ifadesinin örtüşmediğine dikkati çeken Aksun, müdafaa tanığının şahadetine değer vermediklerini ve mahkemedeki tanıklığına ikna olmadıklarına dikkati çekti.

“Karaçor sarsılmadı”  

Aksun, İddia Makamının tanığı müşteki Şahin Karaçor’un ise mahkemede verdiği ifadesinde sarsılmadığını tespit ettiklerini kaydetti. Karaçorun verdiği ifadeye itibar ettiklerine dikkati çeken Aksun, kararı açıklamak üzere davayı ileriki bir tarihe erteleyerek oturumu kapattı.

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