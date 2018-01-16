Mahkeme teminat talebini reddetti

Diyalog gazetesinden Suna Erden'in haberine göre; Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gelen ve Ercan Havaalanı’nda birer gün arayla uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Danny Arie ve Caner Malkoç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma amaçlı üç gündür tutuklu bulunan zanlılar dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, ülkeye turist olarak gelen zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, zanlı Danny Arie’nin 11 Ocak 2018 tarihinde 4 gram, Caner Malkoç’un ise 12 Ocak 2018 tarihinde bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ülkemize giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını kabul ettiklerini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi ve zanlıların teminata bağlamasını talep etti.

Mahkeme, her iki zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 20’er gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.