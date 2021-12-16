Mahkemede gerçekler ortaya çıktı

İş insanı Halil Falyalı tarafından darp edildiği iddia edilen Turgut Katırcı bugün Girne ceza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıktı. Katırcı mahkemede yargıç huzurunda iş adamı Falyalı hakkında iddia edilen hiçbir suçun işlenmediğini ve Falyalı hakkında getirilen tüm suçlamaların yersiz olduğunu söyledi.

Halil Falyalı’nın Avukatı Mustafa Asena Yüksek Mahkeme huzurunda Halil Falyalı’dan şikâyetçi olduğu iddia edilen Turgut Katırcı’nın mahkemede verdiği şahadet üstüne artık iddia makamının elinde bir şey kalmadığını ve dolasıyla davanın geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme yarın 14’de iddia makamını dinlemek için bir günlük ara verdi.

Girne ceza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Turgut Katırcı iş insanı Halil Falyalı ve beraberindekiler için şikâyetçi olmadığını bugün mahkeme huzurunda yeniledi. Geçtiğimiz hafta Covid olduğu için mahkemeye gelemeyen ama cezaevinden yazdığı gönüllü ifade ile iş adamı Halil Falyalı ve beraberindekilerinden şikâyetçi olmadığını söyleyen Zanlı Katırcı, mahkeme huzurunda bir kez daha tüm gerçekleri anlattı.

Turgut Katırcı’nın tanık olarak dinlendi.

Dava kapsamında tutuklu bulunan Halil Falyalı, Serkan Beyar, Hakan Atıcı, Türkistan Gülce ve Sedat Aktaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar adına avukatlar Mustafa Şener ve Mustafa Asena hazır bulundu. Önce şikâyetçi olan ardından ifadesini değiştiren Turgut Katırcı’nın tanık olarak dinlendi.

Katırcı dinlenmeden önce ise sanıklar itham edildi. Sanıklar aleyhlerine getirilen darp, soygun, zorla alıkoyma ve şiddet tehdidi suçlamalarını kabul etmedikleri beyanında bulundu.

İthamın ardından iddia makamının tanığı olarak dün kürsüye çıkan Turgut Katırcı, 7 Ekim 2021 tarihinde polise verdiği ifadenin tam tersi ifade verdi.

Katırcı, Halil Falyalı’nın kendisini darp etmediğini, diğer sanıkların parasına ve malına zorla el koymadığını öne sürdü.

Katırcı, açıldığı günden beri çalıştığı bir işlemenin yetkililerine iftira atmak istemediği için cezaevindeyken doğruları anlatan bir mektup yazarak avukatına gönderdiğini anlattı.

Katırcı, işlediği suç ve hatadan dolayı Türkistan Gülce’nin yanına giderek, borcuna karşılık vekâletname imzalayacağını, araçlarını vereceğini söylediğini anlattı.

Olayın ortaya çıktığı gün Halil Falyalı’nın yanına gidildiğini, onun, “Durumu polise bildirin” dediğini iddia eden Katırcı, “Kimse beni darp etmedi. Zorla malımı almadı. Tehdit etmedi. Ben işlediğin hatayı telafi etmek için kendi gönül rızamla araçlarımı verdim. Vekalet imzaladım ve hesabındaki parayı verdim” dedi.

Katırcı’nın polise verdiği ifadeyi değiştirmesi üzerine savcı Ali Hidayet, tanığın yalancı tanık ilan edilmesini ve Katırcı’yı sorgulamak için mahkemeden emir vermesini talep etti.

Kısa bir ara veren mahkeme, Katırcı’nın polise verdiği ilk ifade ile mahkemede söylediklerinin zıt olduğunu belirterek, muhasır tanık olarak ilan edilmesine emir, savcının sorgulamasına izin verdi.

Savcı Ali Hidayet, ilk ifadesiyle mahkemede söyledikleri arasında çelişki olduğunu, buna katılıp katılmadığını sorunca Katırcı, her biri 14 bin dolarlık 14 senet imzaladığını, bunları ödeyememe korkusu yaşadığı için böyle bir ifade verdiğini söyledi.

Katırcı, darp edilmediğini, zaten bu yönde doktor raporu olmadığını da söyledi. Katırcı, pişman olduğunu için gerçekleri anlatmaya karar verdiğini ifade ederek, “Borç senetlerinin iptali veya bana iadesi için darp edildiğimi, soyulduğumu söyledim” dedi.

Savcı Ali Hidayet ise Katırcı’ya baskı altında olduğunu, ailesinin ve kendisinin hayatından endişe ettiği için ifadesini değiştirdiğini söyledi.

Katırcı, yeniden söz alarak, darp edilmediğini, şiddet görmediğini, para ve araçları kendi rızasıyla borcuna karşılık verdiğini, ancak pişman olduğu ve yıllarca çalıştığı işletmenin yetkililerine iftira atmamak için gerçekleri söylemeye karar verdiğini yineledi.

Yargıç Hazan Aksun, davayı yarın saat 14.00’e erteledi.