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Mahkemede kan kokusu!

Planlı ve organize bir şekilde düzenlenen suikast sonucu Çatalköy’deki evine giderken öldürülen Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın katil zanlıları ile ilgili tahkikat duruşmaları devam ediyor…

20 Ekim 2022 Perşembe 19:33
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Mahkemede kan kokusu!



Mahkeme huzuruna çıkarılan, ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Yaşanan vahim olayla ilgili 10'uncu tanık, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Olay Yeri inceleme uzmanı Süleyman Özdemir dinlendi. Mahkemede suikastla ilgili toplanan emareler sunuldu.


SİM KARTLAR CEZAEVİNDEKİ AYAKKABILARDA:

Savcı Ali Hidayet’in sorguladığı Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Olay Yeri inceleme uzmanı  tanık Süleyman Özdemir mahkemeye delilleri sundu. Suikast nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Veysel Sare’nin olaydan 8 gün sonra ayakkabısından çıkarılan “SİM KARTLAR” dikkat çekti. 


Mahkemede, 16.03 2022 tarihinde tahkikat memuru Murat Bayram’ın talebi üzerine, cezaevinde tutuklu bulunan Veysel Sare’den alınan ayakkabının içinden çıkan sim kartlar incelemeye verildi. 

POLİS GÜNLERCE İZ SÜRDÜ, KANIT TOPLADI:

 Çatalköy’de 8 Şubat tarihinde planlı ve organize bir şekilde gerçekleşen suikastla ilgili olarak polis günlerce iz sürdü. Bu kapsamda, toplam 58 adet lokal görüntü, 3 adet olay yeri videosu, 1499 adet fotoğraf mahkemeye delil olarak sunuldu.

KIYAFETLERİNİ GÖRÜNCE FISILDAŞTILAR:

Mahkeme sırasında olayda Ömer Tunç’un giydiği kıyafetler mahkemeye sunulurken, Ömer Tunç ve Veysel Sare’nin aralarında kıyafetlere bakıp gülmesinin üzerine, polis zanlıları uyardı.

BAZI DELLİLERİN YERİNİ MUSA ÇİÇEK GÖSTERDİ:

Musa Çiçek’in gözaltına alındıktan sonra, Alsancak bölgesine atılan ve suçta kullanılan delillerin yerini gösterdiği video kaydı mahkemede gösterildi.
KIYAFETLERDEKİ KAN KOKUSU: Mahkemede suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş İnsanı Halil Falyalı’nın olay sırasında giydiği kıyafetler mahkemeye emare olarak sunulduğu sırada mahkeme salonunu kan kokusu sardı…

Son Güncelleme: 20.10.2022 19:45
Anahtar Kelimeler:
MahkemeHalil FalyalıÇatalköySuikatMurat Demirtaş
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